Компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о серии атак против американских фирм и пользователей со стороны злоумышленников, пытающихся установить вредоносную программу WastedLocker.

«WastedLocker – это относительно новый вид целевых программ-вымогателей… WastedLocker имеет отношение к пресловутой киберкриминальной Evil Corp», — говорится в пресс-релизе Symantec, которая входит в состав калифорнийской корпорации Broadcom.

Указывается, что конечная цель этих атак — зашифровать большую часть компьютеров и серверов, чтобы потребовать у владельцев многомиллионный выкуп. «По меньшей мере 31 организация подверглась нападению, а это означает, что общее число атак может быть намного больше. Злоумышленники взломали (компьютерные) сети организаций и готовились к атакам с использованием программ-вымогателей», — сообщают в компании.

Там обращают внимание на то, что злоумышленники пытались отследить сотрудников компаний, которые работают удаленно, затем использовали слабые места в их домашних компьютерах, через которые пытались получить доступ в рабочие сети компаний-жертв.

Правоохранительные органы США в декабре 2019 года обнародовали обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против граждан РФ Максима Якубца, Игоря Турашева и других. По данным следствия, 32-летний москвич Максим Якубец якобы является лидером хакерской группировки Evil Corp, которая использовала программы Bugat и Zeus для получения незаконного доступа к банковским счетам пользователей. Реальные потери жертв его атак оцениваются в 70 миллионов долларов. Минфин США тогда заявлял, что Якубец связан с ФСБ РФ, на которую работал в 2017 году.