Экс-участница главной телестройки страны Элла Суханова сейчас находится на 9-ом месяце беременности. Как прогнозировали медики, будущей мамы уже должны были состояться роды. Так, ПДР Эллы прошла пять дней назад, но врачи отказались госпитализировать Суханову, отправив ее домой дожидаться схваток.



Девушка признается, что беременность, а особенно, ее поздние сроки, даются ей нелегко. Суханова за период вынашивания набрала 17 килограммов, что привело к проблемам с дыханием – у девушки появилась отдышка и отеки. Также будущая мама пожаловалась на поведение ее будущего ребенка – тот сильно пинается в ее животе, из-за чего Элле часто бывает больно или трудно дышать.



Недавно девушка уже познакомилась с врачом, который будет принимать у нее роды, и вовсю готовится к новому этапу своей жизни, читая форумы будущих мам, а также собирая тревожный чемоданчик на случай наступления схваток.