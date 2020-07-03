Первого июля у экс-участницы скандальной телестройки Эллы Сухановой состоялись долгожданные роды – девушка родила дочь. Несмотря на то, что молодая мама пока продолжает находиться в роддоме, она уже опубликовала первое фото новорожденной дочки.



Так, в Инстаграм-аккаунте Эллы появился снимок пяточек девочки – лицо малышки девушка пока не готова выкладывать на всеобщее обозрение, как и рассекречивать ее имя. Напомним, последние месяцы беременности Сухановой стало очень тяжело вынашивать ребенка – тот постоянно пинался, чем делал девушке больно, а из-за большой прибавки в весе у нее стали появляться отеки и одышка.



Перед родами Элла переживала, что перехаживает с беременностью, ведь по прогнозам врачей ее роды должны были состояться раньше. К счастью, родоразрешение прошло нормально, девочка родилась здоровой.