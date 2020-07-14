Судья Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург госпитализирована с подозрением на инфекцию, сообщается в заявлении Верховного суда США.

«Судья Гинзбург была доставлена в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, рано утром для лечения возможной инфекции», — сообщается в заявлении суда.

Отмечается, что первоначально она прошла обследование в Мемориальной больнице Сибли в Вашингтоне после того, как у нее поднялась температура и начался озноб.