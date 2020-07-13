Все заболевшие коронавирусом моряки с российского судна Ice stream, которых госпитализировали в Южной Корее, выписаны, судно покинуло порт, сообщил Mpravda.com представитель компании-судовладельца.

Ранее стало известно о коронавирусе у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан из Владивостока. По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошел на берег в России. Всех контактных лиц в порту изолировали. Как сообщал Mpravda.com представитель «Рефтрансфлота», 16 российских моряков с судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон на время закрывали. Позже коронавирус подтвердился еще у двух моряков с судна. Также судовладелец отмечал, что разгрузка судна шла бесконтактным способом.

«Все моряки выписаны. Вчера судно ушло из Пусана на промысел», — сказал собеседник агентства.