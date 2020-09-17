Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток 2», прибыло в порт Мукран — логистическую базу проекта, следует из данных портала Marine Traffic.

Судно зашло в порт в четверг утром, путь до Мукрана занял два дня. Там уже находится трубоукладчик «Академик Черский», использование которого считается основным вариантом достройки газопровода. Второй возможный трубоукладчик — баржа «Фортуна» — стоит в порту немецкого же Ростока.

Судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко» было построено на Амурском судостроительном заводе и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию «Газпром флоту». Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве «Северного потока 2» наряду с другим судном такого типа — «Остап Шеремет», которое сейчас стоит в Калининграде.

Официально «Газпром» в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить «Северный поток 2» и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.

Проект «Северный поток 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против «Северного потока 2», потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.