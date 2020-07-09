Всемирно известный танцор, многократный чемпион мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе, хореограф-постановщик Олимпийской сборной России и мировых команд по художественной гимнастике и фигурному катанию, судья ТВ-проекта «Танцы со Звездами» 45-летний Максим Кожевников попал в больницу после драки с женой. Супруга танцора также обратилась к медикам. Все произошло в центре Москвы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в жизни Кожевникова и его второй супруги Анастасии Григорьевой сейчас не простые времена. Они находятся в бракоразводном процессе, который идет не просто из-за сложных вопросов дележки имущества.

Анастасия пришла на разговор к Максиму с адвокатом в их квартиру на Тверской-Ямской. Однако в ходе обсуждения между супругами произошел конфликт и по словам Анастасии муж набросился на нее с кулаками. Пасовать женщина не стала и ответила мужу несколькими ударами. В драке пришлось поучаствовать и юристу.

В сообщении отмечается, что в итоге все трое оказались в больнице с сотрясением и другими травмами. Теперь в этом деле будет разбираться полиция.