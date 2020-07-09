Алексей Богдановский. Судья по делу экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна просит апелляционный суд пересмотреть решение о закрытии дела, говорится в документах суда.

Ранее апелляционный суд большинством в два голоса против одного предписал судье закрыть дело, сославшись на соответствующее решение минюста. Однако судья Эммет Салливан, который в прошлом уже не раз грозил Флинну тюрьмой, просит расширенную коллегию апелляционного суда пересмотреть это решение.

«Решение грозит перевернуть вверх дном юридические процессы. Именно окружной суд должен рассматривать и принимать решения по имеющимся ходатайствам, даже по тем, которые выглядят незатейливыми. (Апелляционный) суд, если его попросят, рассматривает эти решения, а не предвосхищает их», — говорится в ходатайстве, поданном адвокатами судьи Салливана.

Ранее министерство юстиции США сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР и попросило суд закрыть дело. Судья Эмметт Салливан отказался это сделать и назначил независимого эксперта для оценки дела. Тот рекомендовал дело не закрывать, а приговорить Флинна за преступление, в котором он уже признался ранее. Эксперт также предложил наказать Флинна за то, что тот лгал суду, поскольку он сначала признался в совершении преступлении, а затем пытался отозвать признание.

Флинн был советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Дело стало одним из наиболее заметных в «российском расследовании», по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во «вмешательстве в выборы» (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о «сговоре» Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.