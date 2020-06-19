Судья Апелляционного суда Армении Арсен Никогосян, освободивший 18 июня из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, пожаловался в Высший судебный совет (ВСС) на угрозы в свой адрес, сообщили в пятницу в пресс-службе ВСС.

В четверг Никогосян принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом, он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.

«Девятнадцатого июня судья Никогосян обратился к председателю ВСС, сообщив, что после принятого им 18 июня решения на ряде информационных порталов и в соцсетях в его адрес и в адрес членов семьи (в том числе на его личной странице) начали распространять оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте совета.

Отмечается, что Никогосян был приглашен в Высший судебный совет для рассмотрения его заявления. «Выслушав судью, ВСС принял решение обратиться в полицию для принятия соответствующих мер на основании поданного заявления», — отмечается в сообщении.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

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