Ольга Сударкина ушла с проекта «Дом-2» уже полтора года назад. Оказавшись за периметром, всех сотрудников проекта и участников она стала считать своими врагами, которых она будет уничтожать. Стоит напомнить, что во время своего участия на проекте девушка была одной из немногих, кто стремился участвовать во всех конфликтах и обсуждениях, лишь бы задержаться на шоу.



В одном из эфиров Ксения Бородина назвала девушку легкодоступной из-за того, что та хотела влезть в пару Дмитриенко. На эти слова Ольга очень обиделась, и с этого момента начала очень остро реагировать на всю съёмочную группу, организаторов и ведущих проекта. Конечно, открыто враждовать с продюсерами девушка не решалась, поэтому затеяла вражду именно с Ксюшей Бородиной, всячески обвиняя её в оскорблениях чести и достоинства. У Сударкиной ничего не получилось, ведь в видеосъёмке понятно, что никого Ксения не оскорбляла, и в клевете её осудить тоже нет основания.



Не так давно Бородина рассказала, что их старый кот со строптивым характером по имени Шантик, ушёл от них к соседям. Всего через пару дней Сударкина в соцсетях тоже разместила фото котёнка и рассказала, что назвала его Шантиком.