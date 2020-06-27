Дмитрий Харатьян, которого с Михаилом Ефремовым связывает давняя дружба, в свое время смог преодолеть алкогольную зависимость.

Он очень надеется, что станет примером для Ефремова — хотя бы сейчас, — рассказывает «Комсомольская правда».

«Я почему еще, может быть, имею какое-то право высказываться, потому что у меня была эта большая беда. У меня было очень много неприятностей, связанных с алкоголем. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе, для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению», — говорит Дмитрий.

Харатьян попросил людей не добивать упавшего.

«Его просто заживо похоронили. Ещё суда не было, а его уже казнили. Общество уже вынесло свой вердикт. Общество, к сожалению, очень озлоблено. Конечно, он понесёт наказание. И он сам себя уже казнил».

Случилась немыслимая, чудовищная беда. Погиб ни в чем неповинный человек. Конечно, виновный должен понести наказание.

Но Ефремов, как считает Харатьян, должен найти в себе силы — и изменить свою жизнь.

«Я очень верю в то, что это, как минимум будет переоценка ценностей. Это крест, который он будет нести всю жизнь».

Как ранее сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Тогда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Суд отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет колонии.