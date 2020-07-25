Федеральный судья в США заблокировал новый закон города Сиэтл, запрещающий полиции использовать слезоточивый газ на фоне беспорядков, которые вспыхнули в городе, сообщила местная газета Seattle Times.

По данным издания, закон должен был вступить в силу в воскресенье, его блокирование происходит в преддверии выходных, которые, как ожидается, ознаменуются очередными протестами в городе.

Как отмечает газета, заблокировав закон, окружной судья Джеймс Робарт удовлетворил запрос федерального правительства. Минюст США указывал на то, что запрет на использование полицией такого оружия, как слезоточивый газ, может привести к еще большему применению силы стражами порядка, у которых останется только вариант использования «более смертоносного оружия».

Судья подчеркнул, что необходимо дополнительное обсуждение данного вопроса между властями Сиэтла и американским минюстом, и указал, что запретительное распоряжение носит лишь «очень временный» характер.

Американские СМИ ранее сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа решила направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы в целях борьбы с преступностью.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.