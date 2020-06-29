Бывшего прокурора Москвы Сергея Куденеева вместе с его семьёй в понедельник, 29 июня, выселил из служебной квартиры Никулинский районный суд. Напомним, что высокопоставленную должность приближенному Юрия Чайки пришлось покинуть еще в 2015 году после коррупционного скандала на 500 тысяч евро.

Иск о выселении Сергея Куденеева, его жены и сына из служебной квартиры поступил в Никулинский суд в январе 2020 года. Как пояснил «» пресс-секретарь суда Мадонна Кочина, Генпрокуратура просила выселить бывшего прокурора в связи с тем, что тот ушёл на пенсию и был освобождён от должности.

-Требования прокураторы были удовлетворены в полном объёме, — сообщила «» пресс-секретарь.

Как стало известно «», бывшему столичному прокурору теперь придётся покинуть квартиру в элитном жилом комплексе «Миракс» по адресу: Проспект Вернадского, 94. Цены на «однушки» в этом комплексе стартуют от 380 500 рублей за квадратный метр.

Напомним также, что иск поступил в Никулинский суд за 10 дней до ухода с поста генпрокурор Юрия Чайки. О назначении его на пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе стало известно 22 января 2020.

Напомним, что самому Куденеева пришлось уйти в отставку спустя 4 года после своего назначения — в результате коррупционного скандала, который вспыхнул в 2015 году. В середине июля в ресторане «Кофемания» сотрудниками ФСБ при получении взятки в 500 тысяч евро был задержан начальник управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве и Московской области Алексей Волков. Задержанный заявил, что должен был передать деньги Куденееву. Тогда же писали, что Куденееву после скандальных показаний Волкова посоветовали уйти с должности.

Сам же Волков, писали СМИ, получил деньги от родственников бизнесмена Левона Айрапетяна — фигуранта дела «о хищениях «Башнефть». С помощью этой суммы Айрапетян собирался избежать уголовного преследования. Тем не менее в 2016 году Айрапетян был приговорен к четырём годам и умер в 2017 году в колонии №12 в Мордовии.