Арбитражный суд Москвы 17 ноября встал на сторону Мещанской межрайонной прокуратуры, признавшей нарушением возобновление работы сервиса премиум-такси Wheely весной без передачи департаменту транспорта Москвы данных о поездках. В то же время Второй кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону компании и отменил августовское решение Мещанского суда о приостановке работы Wheely на 90 дней. Также суд отменил решение Мосгорсуда, подтвердившее вердикт Мещанского суда. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Напомним, в мае прокуратура признала деятельность сервиса Wheely нарушающей требования законодательства и пригрозила приостановить работу компании, если Wheely не исполнит представление ведомства. Такое решение было принято по итогам рассмотрения жалобы столичных властей, а в Wheely сразу же пообещали его обжаловать, что и было сделано через несколько дней.

Претензии к компании связаны с нежеланием Wheely передавать мэрии Москвы данные о местоположении своих автомобилей. Ранее из-за эпидемии коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин приостановил в Москве работу сервисов заказных перевозок по договорам фрахтования (к ним формально относятся сервисы личных водителей, включая Wheely, и премиальные тарифы агрегаторов такси) с 13 апреля. 7 мая в его указе уточнялось, что перевозки по заказу могут осуществляться при условии предоставления сведений в ЕРНИС. В департаменте транспорта тогда сообщили, что агрегаторы такси должны передавать в систему «треки по всем своим автомобилям и данные по водителям в режиме онлайн». Также в ведомстве заявили, что водители должны будут проверять наличие у пассажиров цифрового пропуска, а сами компании — еженедельно предоставлять в управление Роспотребнадзора по Москве и департамент транспорта данные о проведении санитарных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

В Wheely отмечали, что компания подключилась к системе проверки цифровых пропусков, но не намерена передавать данные о геолокации в ЕРНИС. Основатель компании Антон Чиркунов в обращении к клиентам компании сообщил, что сервис считает незаконным требование властей передавать данные о местоположении машин такси. Саму систему ЕРНИС Чиркунов назвал «режимом бога» для департамента транспорта, отметив, что она в реальном времени показывает местоположение машин всех городских служб, а с 2017 и машин служб такси (геолокация передается с телефонов водителей).

«Сейчас ни один закон Российской Федерации не устанавливает обязанность передавать геолокацию машин, занятых перевозкой пассажиров — тем более, в реальном времени. Эта обязанность закреплена только для регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам — то есть для автобусов. Без федерального закона нельзя ограничивать права водителей и пассажиров на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Подобная норма не должна вводиться без предварительного обсуждения, участия профильной комиссии, голосования. И полномочия местных властей (города или региона) на это не распространяются», — написал Чиркунов, добавив, что передача данных о местоположении должна осуществляться с использованием шифрования, однако ЕРНИС шифрование не поддерживает.

В августе Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса Wheely на 90 дней, но он продолжил работу. Как объяснил Чиркунов, решение суда касается ООО «Вили» («дочка» британской Wheely Technologies, которая была создана «для удобства приема платежей) и не сильно сказалась на работе Wheely, поскольку приложение и платформа всегда управлялись из Лондона, куда сервис перенес штаб-квартиру.

Как заявили в Wheely, кассационный суд подтвердил, что «выдвинутые против компании обвинения просто не могли рассматриваться в суде и абсолютно нелегитимны». Что же касается решения арбитражного суда, то в компании считают, что суд «уклонился от исследования доказательств», и намерены обжаловать решение.

«Сервис в России сейчас управляется из Лондона, и поэтому отмененное решение о приостановке деятельности на него никак не повлияло», — подчеркнули в Wheely. При этом из данных ЕГРЮЛ следует, что ООО «Вили» в октябре сменило город регистрации с Москвы на подмосковный Красногорск.