В Татарстане прокуратура намерена оспорить решение Бугульминского суда республики, который оправдал мужчину по делу о насилии над собственной дочерью, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Прибывший врач обнаружил кровотечение у полуторагодовалой дочки, которая была дома с отцом. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сексуальном насилии с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

Позднее мужчина давал противоречивые показания. Сначала он заявлял, что хотел поменять памперс дочке, и случайно травмировал ее. А потом он рассказал, что «психанул» после общения с женой, и отыгрался на дочери. При этом жена подсудимого выступила в его защиту. Тогда суд оправдал мужчину.

В приговоре говорится, что ребенку был причинен легкий вред здоровью. Согласно экспертизе, были причины раны, несущие умышленный характер. Также суд отметил, что мужчин не ставил цели удовлетворить свои сексуальные потребности. Между тем, в сети появилась петиция. Авторы которой требуют обвинительного приговора в отношении мужчины.