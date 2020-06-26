Михаил Тургиев. Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент Mpravda.com из зала суда.

Подсудимый признал себя виновным по двум пунктам из пяти, обвинение просило для него на шесть лет больше.

«Суд постановил, что ваш приговор будет 108 месяцев по второму пункту обвинения, а по пятому пункту ваш приговор будет 60 месяцев. Однако эти сроки будут параллельны, то есть, ваш итоговый приговор — 108 месяцев», — сказал судья.

Он отметил, что уже отбытые Бурковым в Израиле четыре с половиной года, а также время, проведенное в заключении в США с ноября 2019 года, зачтут.

Бурков сознался в мошенничестве с устройствами доступа (по такому обвинению может грозить до десяти лет тюрьмы), сговоре с целью мошенничества, а также в краже персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до пяти лет тюрьмы).

Первоначально ему грозило до 80 лет заключения.

Обвинение считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.

Россиянина задержали в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019-го экстрадировали в США.