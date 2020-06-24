Апелляционный суд округа Колумбия в США постановил закрыть дело Майкла Флинна, экс-советника президента США Дональда Трампа.

Как следует из опубликованных документов, суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры, которая ранее сняла обвинения с Флинна в даче ложных показаний.

Соответствующее решение направлено в федеральный суд округа Колумбия, который ранее отказал прокуратуре.

Трамп кратко прокомментировал в Twitter решение суда. «Прекрасно! Апелляционный суд удовлетворил ходатайство министерства юстиции прекратить уголовное дело против генерала Майкла Флинна», — написал президент.

Ранее министерство юстиции США сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР и попросило суд закрыть дело. Судья Эмметт Салливан отказался это сделать и назначил независимого эксперта для оценки дела. Тот рекомендовал дело не закрывать, а приговорить Флинна за преступление, в котором он уже признался ранее. Эксперт также предложил наказать Флинна за то, что тот лгал суду, поскольку он сначала признался в совершении преступлении, а затем пытался отозвать признание.

Флинн был советником Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Дело стало одним из наиболее заметных в «российском расследовании», по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во «вмешательстве в выборы» (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о «сговоре» Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.

Недавно рассекреченные документы ФБР за 2016-17 годы, по мнению нынешней администрации, свидетельствуют, что слежка за окружением Трампа и «российское расследование» были начаты незаконно. Кроме того, появились свидетельства того, что Флинна специально провоцировали на дачу ложных показаний. Трамп называл дело политически мотивированным и уже пригрозил судебным разбирательством.