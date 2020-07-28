Суд в США добавил тюремный срок соседу американского сенатора Рэнда Пола, напавшему на политика в 2017 году, сообщает телеканал NBC.

Сосед американского сенатора Рене Бушер напал на политика в ноябре 2017 года, когда тот занимался стрижкой газона возле своего дома. У сенатора оказались сломаны несколько ребер и рассечена губа, он пропустил ряд заседаний в конгрессе. Кроме того, Пол страдал из-за скопления крови вокруг легких и не раз после избиения перенес пневмонию. Бушер заявил, что разозлился на сенатора из-за того, что тот наваливал на своем участке ветки кустарников. Кроме того, Бушер утверждал, что сенатор без разрешения пользовался его газонокосилкой. По его словам, речь шла о «давнем споре». Представители политика заявили, что никакого давнего спора не было. По их словам, Пол вообще не говорил с соседом, в том числе и в момент нападения на него.

В марте 2018 Бушер признал себя виновным, а в июне суд приговорил его к 30 дням тюрьмы, штрафу в 10 тысяч долларов и 100 часам общественных работ.

Согласно новому решению, суд приговорил Бушер еще к 14 месяцам заключения, из которых восемь тот проведет в тюрьме, а шесть — под домашним арестом. При этом отмечается, что свобода Бушера по факту будет ограничена только в течение 13 месяцев, так как 30 дней он уже провел в тюрьме.

Телеканал отмечает, что прокуроры требовали от 21 до 27 месяцев заключения для Бушера.