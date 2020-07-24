со ссылкой на решение окружного судьи Майкла Саймона.

«Федеральным ответчикам, их агентам и наемным работникам, а также всем лицам, действующим под их руководством, запрещено арестовывать, угрожать арестом или применять физическую силу против любого гражданина, в отношении которого известно или с достаточными основаниями можно предположить, что он является журналистом или наблюдателем», — говорится в вердикте суда.

Отмечается, что заявления о том, что агенты защищают государственную собственность от протестующих, не делают силовые действия против журналистов законными.

Ранее нападению американских полицейских в Портленде подверглись российские журналисты. Инцидент произошел 22 июля. Журналисты «Первого канала» снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».

Ранее радио Sputnik сообщило, что Госдеп впервые отреагировал на нападение на журналистов «Первого канала».

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