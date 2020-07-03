В Нидерландах суд постановил приобщить к делу о крушении рейса MH17 в Донбассе выводы, которые были сделаны в докладах по авиакатастрофе российской компанией «Алмаз-Антей». Об этом сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях.

По его словам, суд удовлетворил запросы на их допросы. Это необходимо, чтобы была возможность расспросить о вероятности взрыва ракеты ЗРК «Бук» 9М38М1 рядом с самолетом.

Кроме того, Стинхейс заявил, что было бы обоснованным снова обратиться к США за спутниковыми снимками с места крушения рейса MH17 на востоке Украины.