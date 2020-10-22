Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на портале YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Решением Таганского районного суда исковые требования прокурора Москвы удовлетворены. Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина», — сказал представитель суда.