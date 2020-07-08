Печерский районный суд Киева продлил на полгода срок досудебного расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении первого замглавы Службы внешней разведки, трансляция заседания велась на сайте «Судебная власть Украины».

Срок досудебного расследования по делу против Порошенко о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко истекал 10 июля. После этого правоохранители должны были передать дело на рассмотрение в суд или закрыть его. Прокуратура попросила продлить срок расследования на полгода.

«Ходатайство прокурора… удовлетворить», — заявила председательствующий судья Олеся Батрин.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.

В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.