Печерский районный суд Киева арестовал до 1 октября мужчину, который в понедельник захватил отделение банка в столичном бизнес-центре, где взял заложницу и угрожал взорвать помещение, сообщила журналистам после заседания пресс-секретарь прокуратуры украинской столицы Надежда Максимец.

В понедельник в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева 32-летний мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По данным замглавы МВД Антона Геращенко, злоумышленник — гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно. Правоохранители возбудили дело по статье «террористический акт». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«Ходатайство удовлетворено. Содержание под стражей до 1 октября», — написала Максимец на своей странице в Facebook.

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан.

В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.