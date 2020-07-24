Орджоникидзевский районный суд Харькова в пятницу арестовал с залогом на сумму более 6 тысяч долларов харьковчанина Дмитрия Михайленко, который контактировал с захватившим автобус с заложниками в Луцке Максимом Кривошем, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что один из сообщников Кривоша, захватившего автобус с заложниками, задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам Авакова, были контакты. Пресс-служба областного управления Нацполиции страны сообщила, что задержанный в Харькове мужчина, который, предположительно, является сообщником Кривоша, согласился сотрудничать со следствием.

«Постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 гривен (более 6 тысяч долларов — ред.)», — цитирует Чубенко агентство УНН.

Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне». После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан.

СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.