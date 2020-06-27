Суд в Ереване арестовал бывшего депутата от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Абраама Манукяна по обвинению в подкупе избирателей, сообщил в субботу представитель генпрокуратуры страны Гор Абрамян.

«Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство (следствия – ред.) об аресте бывшего депутата о партии «Процветающая Армения» Абраама Манукяна в рамках уголовного дела о даче взятки избирателям для голосования за блок «Царукян» и выдвинутого им кандидата во время парламентских выборов 2 апреля 2017 года», — написал Абрамян в Facebook.

По его словам, бывший депутат обвиняется в соучастии в даче взятки избирателям. Максимальная санкция по вменяемой ему статье предусматривает пять лет лишения свободы.

Манукян избирался депутатом Национального собрании (парламента) нескольких созывов.

Парламент Армении 16 июня удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна. Оппозиционер обвиняется по статье «соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя». В генпрокуратуре утверждают, что вменяемое политику деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием. Суд в Ереване 21 июня отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна.