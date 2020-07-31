Апелляционный суд США удовлетворил ходатайство Джохара Царнаева об отмене смертного приговора, вынесенного ему после теракта на Бостонском марафоне.

Приговор 2015 года был отменен по ряду пунктов, дело передано в суд нижестоящей инстанции для вынесения нового вердикта.

Как сообщает Boston 25 News, адвокаты настаивали, что учитывая огромный общественный резонанс и публикации местных СМИ, представлялось практически невозможным вынесение беспристрастного вердикта присяжными из числа жителей штата Массачусетс.

При теракте на марафоне в 2013 году погибли три человека, пострадали около 260. Соучастник теракта — брат Джохара Тамерлан — был убит во время перестрелки с полицией. Апелляцию защита Царнаева подала в 2018 году.