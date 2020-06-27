Федеральный суд округа Колумбия постановил экс-советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну явиться в бюро тюрем для отбытия наказания до 14 июля, говорится в документах, размещённых в базе данных суда.

Таким образом, суд согласился предоставить Стоуну две дополнительных недели перед началом отбытия наказания, хотя первоначально он просил отодвинуть этот срок на сентябрь текущего года.

«Постановляю отодвинуть дату прибытия ответчика в Бюро тюрем еще на четырнадцать дней, до 14 июля 2020 года», — говорится в постановлении судьи.

Суд в Вашингтоне приговорил Стоуна в феврале к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям. Присяжные сочли доказанным, что он лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы «скрыть неприглядную правду» о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании.