Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.

«Обвиняемый Болтон играл с национальной безопасностью Соединённых Штатов. Он оставил свою страну незащищенной перед ущербом и себя – перед гражданской (потенциально уголовной) ответственностью. Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Правительство не смогло установить, что судебный запрет (на публикацию книги – ред.) предотвратит невосполнимый ущерб. Соответственно, это ходатайство отклонено», — постановил судья.

Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.