Суд в США отменил временный запрет, который не позволял племяннице президента Дональда Трампа Мэри Трамп публично обсуждать ее книгу о своем дяде, сообщил во вторник ее адвокат Теодор Бутро.

«Суд принял правильное решение, отказав семье Трампа в их попытке заглушить основные политические заявления Мэри Трамп по важным вопросам, представляющим общественный интерес», — написал он в своем Twitter.

Это решение было принято накануне выхода в свет ее книги «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах.

Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.