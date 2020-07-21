Суданский суд предъявил бывшему президенту страны Омару аль-Баширу и его соратникам обвинение в совершении государственного переворота в 1989 году, сообщило суданское гостелевидение во вторник.

Судья постановил «предъявить 28 членам бывшего «правительства спасения» обвинение в совершении государственного переворота в 1989 году, в том числе Омару аль-Баширу и двум бывшим вице-президентам — Бакри Хасану Салеху и Али Усману Мухаммеду Таха», сообщило телевидение.

Следующее судебное заседание по делу о перевороте назначено на 11 августа.

Омар аль-Башир, отстраненный военными от власти в Судане в апреле 2019 года на фоне широких общественных протестов, уже осужден на два года тюрьмы за коррупционные преступления. Против него также было возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте 30-летней давности.