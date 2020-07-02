Следствие в очередной раз потерпело фиаско, пытаясь арестовать техника из сгоревшего дома престарелых «Третий возраст». Пресненский суд, в четверг, как и 22 мая, отказался арестовывать 33-летнего Александра Колодного и избрал ему домашний арест.

Колодный – на сегодняшний день единственный обвиняемый в деле о сгоревшем пансионате – запомнился тем, что первый раз явился в суд в костюме «космонавта», которые можно увидеть разве что в «красной зоне» коронавирусных больниц.

– 21 мая заболела шестилетняя дочка Александра. У неё было подозрение на коронавирус, поэтому всем контактировавшим с ребёнком выдали предписание. Мой доверитель находился дома, на карантине, – рассказал перед заседанием адвокат Александр Шадрин.

Несмотря на то, что Колодный общался со следователем по ватсап, тот решил, что техник может скрыться и объявил его в розыск. А на следующий день, спустя почти месяц после трагедии, следствие вышло с ходатайством об аресте.

– Объявление в розыск стало для меня шоком… 21 мая мой адвокат сообщил по ватсап следователю, что я на карантине, а 22 мая утром ко мне пришли полицейские и сообщили мне, что я в розыске, — чуть позже рассказал Колодный в суде.

Угрозу заражения работников суда решили просто — нарядили подозреваемого в защитный костюм. Впрочем, тогда судья решила, что Колодный не скрывался, а находился дома на самоизоляции и отказала следствию в удовлетворении ходатайства.

– Все эти полтора месяца Колодный находился под подпиской о невыезде. Никаких следственных действий с ним не проводилось, – пояснил адвокат.

Обвиняемый в четверг явился в Пресненский суд налегке – с небольшим пакетом. Вместо защитного комбинезона на этот раз – перчатки и медицинская маска.

Следователь воспользовался попыткой №2 и попросил арестовать Колодного по ряду причин: у того имеются два паспорта Украины (техник только в прошлом году получил гражданство РФ), возросло число погибших до 11 человек. Кроме того, мужчина уволился из пансионата, а это якобы говорит о его планах скрыться.

Александр Колодный попросил судью дать ему слово. Молодой человек в модных белых кедах пояснил, что несмотря на то, что у него есть один действующий паспорт Украины — там он не был пять лет, а от первого гражданства отказался ещё год назад.

Он также пояснил, что уволился 20 мая не по своей воле.

– Из 60 сотрудников осталось 8 человек, всех сократили. Руководство потребовало, чтобы я написал по заявление собственному желанию. И это была их воля меня уволить без двухнедельной отработки, – пояснил обвиняемый.

Адвокат Шадрин в свою очередь заявил, что не понимает, почему в суде только один человек — его доверитель.

– У Александра были руководители, а сам он фактически ничего не решал, а только выполнял свою работу. Он – самое низшее звено в этой иерархии, – пояснил адвокат.

Он также отметил, что сигнализация, которая не сработала во время пожара, просто была не оплачена экономным руководством пансионата. Более того, его доверитель, в отличие от остальных допрошенных, с самого начала давал развёрнутые показания.

Выслушав стороны, судья объявила пятиминутный перерыв и вышла из зала. Следом из зала выбежал следователь. Примерно через 45 минут заседание продолжилось.

После перерыва судья ещё раз поинтересовалась, почему Колодного объявили в розыск. Следовать заявил, что не смог дозвониться до обвиняемого по телефону и подумал, что тот скрылся.

– Ваша честь, следователь утверждает, что я не выходил на связь…Я бы хотел пояснить. 18 мая у меня была очная ставка с директором, 19 мая я отправлял следователю фото и телефон бывшей начальницы. 20-21 мая нет ни одного пропущенного звонка. 21 мая мой адвокат написал следователю, что я ушёл на самоизоляцию. 22 мая был один неотвеченный звонок от следователя, я думаю, там был один гудок. Я перезвонило ему через шесть минут. Он мне тогда сказал, что я в розыске, под дверью стоит полиция. Уже в кабинете следователя я задал вопрос: «Какой розыск?» На что следователь мне ответил: «Не обращай внимания, это команда сверху».

Выслушав Колодного, судья снова удалилась в совещательную комнату. Уже через 10 минут судья избрала Колодному домашний арест до 2 сентября.