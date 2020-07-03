Суд по делу о крушении рейса MH17 в Нидерландах отклонил запрос защиты о допросе свидетеля, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях в пятницу.

Ранее защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросила допросить следователя, расследовавшего смерть пилота Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета.

«У нас есть запрос допросить следователя, который расследовал смерть Волошина. Ввиду спекулятивного характера данного запроса… этот запрос отклонен», — заявил судья.

При этом он отметил, что показания этого свидетеля могли бы стать значительными для расследования.

Девятнадцатого марта 2018 года полиция Николаевской области на Украине сообщила, что бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, покончил с собой. Имя Волошина присутствует в показаниях украинского военного, который проходит в России свидетелем по делу о малайзийском Boeing. Он говорил, что лайнер мог сбить самолет, который пилотировал Волошин.

В СБУ признают, что Волошин служил в украинской армии, однако утверждают, что в день катастрофы он полетов не совершал.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял Mpravda.com заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.