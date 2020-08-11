Суд по делу фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, который сейчас находится в СИЗО в Жодино Минской области, может пройти в режиме онлайн, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

«Из-за большого количества задержанных суд могут провести в режиме онлайн-видеосвязи, по скайпу», — сказал он агентству Sputnik Беларусь.

Фотокорреспондент перестал выходить на связь около шести вечера в понедельник, в это время он вместе с коллегами был в районе гостиницы «Беларусь», недалеко от стелы «Минск — город-герой», где планировали собраться протестующие. В дальнейшем связаться с ним не удавалось. Позднее агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщило, что Питалев находится в СИЗО «Жодино».

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что «задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу», в Белоруссии не имеют права».

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.