Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 4 августа, сообщила во вторник судья Анна Данибекян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Роберт Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

«Заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 4 августа в 13.00 (12.00 мск)», — заявила судья в ходе процесса. По ее словам, суду требуется дополнительная информация для рассмотрения ходатайства адвокатов Кочаряна о снятии ареста с его имущества и счетов.

Адвокат Кочаряна Ованнес Худоян считает, что арест имущества экс-президента был необоснованным.

Сам экс-глава государства заявил, что арест наложен на выделенное ему государством жилье и два счета, средства на которые поступают из одного источника — компании АФК «Система», членом совета директоров которой он является. «То есть законность этого имущества и счетов не может вызывать ни у кого сомнений», — сказал Кочарян.

Адвокат другого подсудимого, экс-руководителя администрации президента Армена Геворгяна, также попросил суд снять арест с имущества подзащитного.