Заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 30 июня, сообщила во вторник судья по делу Анна Данибекян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

«Заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 30 июня в 13.00 (12.00 мск)», — сказала судья в ходе процесса. По ее словам, решение обусловлено отсутствием на заседании адвоката Хачатурова Миграна Погосяна.

Восемнадцатого июня Апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Позднее Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.