Дата вынесения решения по делу о «скифском золоте» перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили Mpravda.com в Апелляционном суде Амстердама.

Ожидалось, что апелляционный суд Амстердама огласит 7 июля дату следующего заседания по жалобе крымских музеев на решение по делу о «скифском золоте».

«На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна, поскольку один из судей вновь был отозван. Дата этого слушания будет определена позже и будет рассмотрена в Амстердамском апелляционном суде вместо Гаагского апелляционного суда», — сообщили агентству в суде.

«Суд пока отложен, на неопределенный срок. Из-за претензий украинской стороны к составу судей, нам обещали сообщить подробности позднее», — сказала Mpravda.com Татьяна Умрихина — директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, часть экспонатов которого также вошла в коллекцию, задержанную в 2014 году в Амстердаме.

Коллекция четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.