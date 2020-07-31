30 июля состоялись закрытые слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актеру ожидаемо продлили домашний арест. Но вот с гражданской женой погибшего водителя Сергея Захарова Ириной Стерховой сложилась странная ситуация — она считает, что в суде ее намеренно ввели в заблуждение. У суда же своя версия по поводу случившегося.

В день вынесения вердикта по домашнему аресту Ефремова судья отклонила ходатайство гражданской жены погибшего Ирины Стерховой, которая просила признать ее потерпевшей. Сама женщина на заседании не присутствовала. Объяснила тем, что накануне помощник судьи предупредил, что ее ходатайство рассмотрят в другой день во время открытого заседании. Женщина считает, что ее намеренно ввели в заблуждение и заявила, что готовит очередную жалобу в суд.

Пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая прокомментировала ситуацию: «29 июля, после окончания предварительного слушания по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова, которое проводилось в закрытом режиме, адвокат Вадим Никулин и гражданская жена погибшего Захарова Ирина Стерхова находились в здании суда. Факт их прохода в суд зафиксировали в соответствующем журнале.

Указанные лица, в ходе устной беседы с помощником судьи были уведомлены о том, что предварительное слушание отложено на 30 июля 2020 года в 14.15.

Вместе с тем, в ходе устной беседы Стерховой и Никулину сообщили о том, что им следует явиться в суд в указанную дату и время. Обстоятельства сообщения помощником судьи сведений о том, что ходатайство заявителя Стерховой не станут рассматривать судом в ходе предварительного слушания не нашли своего подтверждения».

Однако, Ирина Стерхова с адвокатом стоят на своем. «Вряд ли мы могли ослышаться, или что-то не так понять», — заявила Стерхова. Ее позицию укрепляет ещё и то обстоятельство, что, не являясь официально потерпевшей по делу, она не могла присутствовать на закрытом заседании суда.