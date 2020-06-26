Судья отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер.

На заседании в начале июня защита Пулатова вновь озвучила запрос о переводе дела для подзащитного на русский язык. Как отметила адвокат Сабине тен Дуссхате, на русский язык переведены 174 страницы и 60 страниц — это изложение досье и личное дело обвиняемого, в то время как само досье насчитывает практически 40 тысяч страниц.

«Он (Пулатов — ред.) уже делал запрос следственному судье на перевод почти всего досье — в январе и апреле 2020 года. И теперь Пулатов запросил в третий раз перевести десятки тысяч страниц досье. Это очень общий запрос, к тому же, он должен был учесть тот факт, что некоторая часть уже переведена. Более того, он не имеет права на перевод всех документов дела, а только тех, которые необходимы для его защиты», — заявил прокурор на слушаниях суда в Нидерландах в пятницу.

По его словам, обвиняемый должен прибегнуть к услугам переводчика для перевода дела.

«Запрос Пулатова был отклонен следственным судьей, так как он не был достаточно точным и обоснованным», — резюмировал Бергер.

Ранее юрист Игорь Трунов заявил Mpravda.com, что отсутствие перевода всех документов о крушении рейса MH17 на русский язык лишает Пулатова права на справедливое судебное разбирательство и не соответствует Европейской конвенции по правам человека. Голландский адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате говорила, что основная часть материалов по делу о крушении Boeing не переведена на русский, у ее подзащитного нет возможности подробно ознакомиться с ними. Чтобы сэкономить время, адвокатам приходится объяснять содержание этих документов.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял Mpravda.com заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.