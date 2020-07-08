Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел заявление бразильского клуба «Сантоса» к «Барселоне» по поводу компенсации за переход в стан каталонцев нападающего Неймара, сообщает официальный сайт испанской команды.

Сумма, запрашиваемая бразильским клубом, составила 61,3 млн евро. Однако суд посчитал, что контракт между «Сантосом» и футболистом был расторгнут по взаимному согласию и что «Барселона» не нарушила последнее, заплатив отцу игрока и компании N&N дополнительную компенсацию.

CAS также обязует «Сантос» выплатить «Барселоне» 18 тысяч евро для покрытия судебных издержек.

Неймар стал игроком «Барселоны» в июле 2013 года. Сумма компенсации за переход составила около 88 млн евро. С 2013 по 2017 год в составе бразилец провел 186 встреч, в которых забил 105 мячей и отдал 77 результативных передач. В августе 2017 года форвард перешел в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро.