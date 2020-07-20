Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало на решение Центризбиркома страны о нерегистрации его в качестве кандидата в президенты республики, передает корреспондент Mpravda.com из зала суда.

«Суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы Цепкало и отмены постановления ЦИК от 14 июля 2020 года… Суд решил постановление ЦИК об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты оставить без изменений, жалобу Цепкало — без удовлетворения», — сказала судья Анна Соколовская в понедельник в Минске во время открытого заседания.

Она подчеркнула, что решение суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит.

Соколовская отметила, что, согласно решению ЦИК, в регистрации Цепкало кандидатом было отказано по двум причинам — из-за недостаточного количества признанных достоверными подписей избирателей в его поддержу (более 78,2 тысячи при необходимых 100 тысяч), а также из-за несоответствующих действительности сведений в декларации о доходах и имуществе его супруги за 2019 год, имеющих существенный характер.

Судья отметила, что заключения специалистов госцентра судебных экспертиз и МВД подтверждают нарушения избирательного законодательства, допущенные при подаче подписей в территориальные избиркомы. По ее словам, именно эти недочеты послужили основанием для признания ряда подписей недостоверными.

В этой связи суд не учел высказанные Цепкало сомнения о качестве проверки подписных листов, отметив их предположительный характер. Также суд не приобщил к делу представленные политиком заявления от граждан о действительности их подписей, так как многие нарушения касались порядка заполнения подписных листов и не связаны с признанием подписи недостоверной по нормативу фиктивности.

Касательно доводов о незначительности неуказания акций одного из банков в собственности супруги политика в поданной ею декларации, было отмечено, что на решение ЦИК повлияло именно неотражение акций в декларации, а не неточно указанная сумма годового дохода.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК на заседании 14 июля зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, двум политикам было отказано – Цепкало и экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Ранее пресс-секретарь политика Алексей Урбан сообщил Mpravda.com, что подана жалоба в Верховный суд Белоруссии на отказ ЦИК зарегистрировать Цепкало кандидатом.