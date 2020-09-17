Арбитражный суд города Москвы не удовлетворил иск футбольного клуба «Локомотив» к бывшему гендиректору Ильи Геркусу о взыскании с него около 135 млн рублей.

В конце января «Локомотив» подал исковое за-явление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. Геркус заявил, что не признает претензий клуба. Позднее сумма иска была снижена.

«Рад тому, что справедливость восторжествовала и мы достигли положительного результата на этом этапе. Склоняюсь к тому, что сторона обвинения будет его обжаловать. Если «Локомотив» не будет дальше подавать апелляцию, я как минимум хочу компенсировать судебные издержки, как максимум — моральный ущерб», — сказал журналистам Геркус.

View this post on Instagram Выиграли первую инстанцию! A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on Sep 16, 2020 at 8:36am PDT

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе «Локомотив» выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

При Геркусе в «Локомотив» пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хеведес, Гжегож Крыховяк и Федор Смолов. Также во время его работы в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым «Локомотив» становился чемпионом в 2002 и 2004 годах.