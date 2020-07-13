Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщает в понедельник агентство «Укринформ».

Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 24 июля.

«Следственный судья Батрин, рассмотрев ходатайство об изменении меры пресечения Кузьменко, постановил: в удовлетворении ходатайства отказать», — говорится в сообщении. Постановление обжалованию не подлежит.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».