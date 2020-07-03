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Слушания по делу MH17 возобновились в Нидерландах 8 июня. Голландское гособвинение считает, что Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко сыграли ведущую роль в развертывании ЗРК «Бук», которым якобы сбили малайзийский самолет, при этом помимо них определенные функции исполнили и другие люди – экипаж ЗРК «Бук».

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Россия неоднократно называла голословными утверждения о присутствии российских военных в зоне конфликта, а прокуратура РФ сообщала голландской стороне о своих выводах о пуске украинской ракеты с территории, контролируемой Киевом.

Днем в пятницу радио Sputnik сообщило, что суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу MH17 на 31 августа.

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