Верховный Суд Индии поддержал права бывшей королевской семьи княжества Траванкор на управление администрацией храма Падманабхасвами (Господа Вишну) в штате Керала.

Храм Падманабхасвами был перестроен в своем нынешнем виде в 18 веке королевским домом Траванкора, который правил Южной Кералой и некоторыми прилегающими частями Тамилнада. В 1949 году, через два года после обретения Индией независимости, княжество Траванкор было объединено с княжеством Кочин в штат Траванкор-Кочин, который в 1956 году стал частью штата Керала.

Суд также предоставил бывшей королевской семье Траванкора право решать вопрос об открытии хранилища с драгоценностями, которое было закрыто в течение многих лет. Королевская семья утверждала, что открытие хранилища под названием Каллара в Малаяламе принесет несчастье из-за мифического проклятия.

«Существующий комитет, назначенный Верховным судом в 2011 году, будет продолжать действовать в качестве временного механизма до тех пор, пока не будет создан окончательный комитет. Королевская семья будет составлять окончательный комитет. Открытие Каллары будет решено итоговым комитетом королевской семьи в соответствии с традициями», — постановил суд.

Спор об управлении храмом шел в Верховном суде в течение последних девяти лет в связи с обвинениями в возможных финансовых нарушениях. Даже после обретения Индией независимости храм по-прежнему находился под опекой бывшей царской семьи, для которой Господь Падманабха был их семейным божеством.

Храм Падманабхасвами вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как самый богатый в мире. Пять из шести камер внутри храма были открыты и описаны, но хранилище под названием Каллара в Малаяламе было закрыто в течение многих лет. В сокровищнице находятся золотые и серебряные изделия, драгоценные камни и другие дары, поднесёнными Вишну. Стоимость сокровищ оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. -0-