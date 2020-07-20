class=»article__block» data-type=»text»>Ранее ЦИК Белоруссии отказался регистрировать бизнесмена Виктора Бабарико и экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатом в президенты Белоруссии.

«Суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы Цепкало и отмены постановления ЦИК от 14 июля 2020 года… Суд решил постановление ЦИК об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты оставить без изменений, жалобу Цепкало – без удовлетворения», – сказала судья Анна Соколовская.

Решение вступает в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит, подчеркнула она.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Лукашенко ответили на его слова о «Конституции не под женщину».

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