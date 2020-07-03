В деле об убийстве журналиста и учредителя северокавказского издания «Черновик» Хаджимурада Камалова появился предполагаемый заказчик. По версии следствия, организатором преступления стал бывший зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев. Ему предъявлены обвинения по ст. 277 УК РФ — «посягательство на жизнь общественного деятеля» и по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «убийство».

Для определения меры пресечения Исаева, отбывающего наказание по делу о финансовых махинациях, доставили в Бассманный районный суд Москвы. Следствие запросило о заключении экс-чиновника под арест на 2 месяца. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

Сам обвиняемый заявил, что не имеет отношения к организации убийства журналиста — более того, на посту вице-премьера республики Дагестан сам боролся с экстремизмом и бандитизмом. Исаев также отметил, что информация о состоянии его здоровья, из справки выданной в СИЗО №4 Москвы не соответствует действительности.

— Моё здоровье никто не проверял, кто написал, что оно удовлетворительное? Я и так нахожусь под стражей, отбывая наказание в колонии и никуда не денусь. Меня в спешке привезли в Москву в качестве свидетеля и тут же сделали обвиняемым. Я заявляю, что это обвинение построено на оговорах и клевете — моя совесть чисте перед семьёй убитого журналиста Камалова и перед законом.

Защита Исаева считает, что обвинение построено на первичных показателях обвиняемого Магомеда Абигасанова, который впоследствии признал, что оговорил Исаева, а также показаниях другого свидетеля, по мнению защиты, являющегося соучастником убийства. Адвокат Виктор Адамчевский также заявил, что не считает обоснованным помещение подзащитного под арест в московском СИЗО, поскольку, находясь в колонии, не сможет повлиять на расследование.

Судья Басманного районного суда Москвы Наталья Дударь не согласилась с доводами защиты и отправила Исаева под арест до 3 сентября. Представители защиты Исаева от общения с прессой откпзались

По делу об убийстве журналиста Хаджимурада Камалова также проходят ещё 3 человека. Это предполагаемые исполнители Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. 2 июля им предъявлено новое обвинение — помимо ст 105 УК РФ, также ст. 277 УК РФ — посягательство на жизнь общественного деятеля. Обвиняемым, включая Исаева грозит от 12 до 20 лет колонии или пожизненное заключение.

Шамиль Исаев приговорен Лефортовским судом Москвы 16 января к 4,5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.