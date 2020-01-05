Предложение скорректировать возраст вступления в брак в России можно назвать ерундой. Таким мнением с «URA.RU» поделилась ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Роза Сябитова, также известная как главная сваха страны.

«Изменять брачный возраст в стране не нужно, по крайней мере, потому что дети не должны рожать детей. В таких браках воспитание детей, как правило, ложится на плечи бабушек и дедушек, а у нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками», — рассказала «URA.RU» Сябитова.

По мнению телеведущей, правительству следовало бы не менять возраст вступления в брак, а заняться другими вопросами в данной сфере, потому что реальных проблем на семейном фронте россиян предостаточно.

«Эту инициативу не иначе как ерундой назвать нельзя», — заключила главная сваха России.

Ранее стало известно, что Минюст России запланировал скорректировать брачный возраст в стране. Ожидается, что законопроект будет внесет в Госдуму в феврале 2021 года.

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