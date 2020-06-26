Система ПВО Южного военного округа обнаружила самолеты-разведчики ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщает Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные силы ПВО своевременно выявили действия американских военных.

На значительном удалении от российской границы за самолетами ВВС США непрерывно следили радиолокационные средства контроля.

Кроме того, их сопроводил российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Активность американских военных у границ России в последние дни возросла. Так, на прошлой неделе над Балтийским морем заметили бомбардировщики ВВС США. Россия в ответ на это подняла в небо Су-27. Спустя несколько дней американские B-52H пролетели уже над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя действия американских военных, заявил, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость. Сенатор обратил внимание на то, что частота подобных полетов увеличивается при обострении международной ситуации.