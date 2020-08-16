Истребитель Су-27СМ поднялся в воздух над Черным морем из-за итальянского самолета, сообщает Национальный центр управления обороной.

Средства слежения зафиксировали приближающийся к российской границе объект. Су-27СМ из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа направился на опознание цели.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии", — говорится в сообщении.

После того как итальянский самолет развернулся и направился прочь от российской границы, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет Су-27СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы не было, подчеркнули в центре.

Российские средства слежения постоянно засекают иностранные военные борта вблизи российских территорий. Так, только на этой неделе Су-27 дважды вылетали на перехват американских самолетов над Черным морем, а МиГ-31 — над Баренцевым.