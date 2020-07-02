1 июля в России вступили в силу постановление правительства, лишающее примерно 3,4 млн инвалидов III группы права на пользование бесплатными парковками, обозначенных табличкой «Только для инвалидов». Документ был принят в дополнение к новой редакции закона «О социальной защите инвалидов», вступившей в силу 1 июля.

Как пишет «Коммерсант», такие парковки теперь доступны лишь гражданам, имеющим «ограничение способности к самостоятельному передвижению», а также получившим право пользования парковками до 1 июля. Инвалиды III группы без подобных ограничений, в том числе диабетики, возможностью бесплатно парковаться воспользоваться отныне не смогут.

Согласно официальным данным, в России насчитывается около 12 млн инвалидов, включая 670 тыс. детей-инвалидов, 5,35 млн инвалидов II группы, 1,43 млн инвалидов I группы и 4,48 млн инвалидов III группы. Среди последних 1,1 млн человек ограничены в способности к самостоятельному передвижению. Также известно, что знак «Инвалид», позволяющий пользоваться бесплатными парковками, в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) получили около 1 млн человек. Исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что из числа инвалидов III группы воспользоваться правом парковать машины на специальных местах больше не смогут 3,4 мл человек.

Как уточнили в Минтруде, с момента вступления поправок в силу нормы будет действовать шестимесячный переходный период, в течение которого гражданин сможет передать данные об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов и пользоваться знаком «Инвалид», выданным ранее. С 1 июля такие знаки больше не выдаются через МСЭ, но обязанность использовать их останется. Купить знак можно в любой торговой сети или на заправке.

Ранее в региональном общественном фонде инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» называли новый порядок пользования парковочными местами для инвалидов логичным, отмечая, что «в противном случае места будут постоянно забиты».